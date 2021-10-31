Гура: «Нападающим «Александрии» нужно не падать, а забивать голы»

Юрий Гура / фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал нулевую ничью в матче с «Рухом» (0:0) в рамках 13-го тура УПЛ:

Ничья – закономерный результат. Мы не смогли раскачать оборону соперника. Моментов голевых у нас было мало.

Нашим нападающим следует играть агрессивнее у ворот соперника, брать на себя, не падать, а забивать голы».