«Александрия» не смогла дожать «Рух»
Гура: «Нападающим «Александрии» нужно не падать, а забивать голы»
Команда сыграла с «Рухом» в безголевую ничью
31 октября 22:45
Юрий Гура / фото - ФК Александрия
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал нулевую ничью в матче с «Рухом» (0:0) в рамках 13-го тура УПЛ:
«В этой игре мы показывали хорошее взаимодействие, вскрывали фланги, но нам не хватало последней передачи в финальной стадии. Мы суетились.
Ничья – закономерный результат. Мы не смогли раскачать оборону соперника. Моментов голевых у нас было мало.
Нашим нападающим следует играть агрессивнее у ворот соперника, брать на себя, не падать, а забивать голы».
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