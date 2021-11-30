Гура назвал игрока, без которого «Александрия» испытывает проблемы в созидании

Команда минимально уступила «Заре»

Юрий Гура / фото - FootBoom

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал поражение от «Зари» (0:1) в матче 16-го тура УПЛ:

«Даже когда пропустили этот гол, была вера, что забьем, но не забили. Проиграли очень много подборов, а креатива не хватает нам впереди – Ковальца не хватает, который может взять на себя игру, войти с мячом в штрафную площадь соперника».

Лидер команды Кирилл Ковалец получил тяжелую травму, после которой уже успел перенести несколько операций. По предварительным прогнозам, хавбек пропустит до шести месяцев.

Поражение отдалило александрийцев от зоны еврокубков. Команда расположилась на седьмом месте в таблице УПЛ.