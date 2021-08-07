Гура – о 2:1 с «Шахтером»: «Такого подарка на день рождения еще не получал»

Юрий Гура / Фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился в эфире телеканала «Футбол» эмоциями после победы в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (2:1).

Работали целую неделю над обороной с «горняками». Но это было не чисто про оборону – ставить «автобус», а чтобы у нас была контригра. У нас это получилось.

После «Генка» мы себе уже прикинули, кто может сыграть в составе «Шахтера». Где-то так, вроде бы, и получилось.

Старались закрыть середину поля, не выбрасываться. Были определенные моменты, но в целом компактность мы создали, она у нас получилась. Третьяков и Ковалец забили, молодцы. Не могу сказать, что это были наигранные комбинации.

У меня завтра день рождения, такого подарка я еще не получал. Я сейчас очень сильно доволен.