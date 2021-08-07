Гура – о 2:1 с «Шахтером»: «Такого подарка на день рождения еще не получал»
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился в эфире телеканала «Футбол» эмоциями после победы в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (2:1).
Не было рецепта успеха с «Шахтером». Его удалось добиться за счет командных действий. Все ребята молодцы – выполнили то, о чем мы просили.
Работали целую неделю над обороной с «горняками». Но это было не чисто про оборону – ставить «автобус», а чтобы у нас была контригра. У нас это получилось.
После «Генка» мы себе уже прикинули, кто может сыграть в составе «Шахтера». Где-то так, вроде бы, и получилось.
Старались закрыть середину поля, не выбрасываться. Были определенные моменты, но в целом компактность мы создали, она у нас получилась. Третьяков и Ковалец забили, молодцы. Не могу сказать, что это были наигранные комбинации.
У меня завтра день рождения, такого подарка я еще не получал. Я сейчас очень сильно доволен.
Напомним, перед серебряным призером подопечные Гуры одолели бронзового, «Зарю», в поединке первого тура (1:0).
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