Гура – о поражении «Шахтеру»: «Весь их тренерский штаб побежал после второго гола, будто они Лигу чемпионов выиграли»

Тренер «Александрии» поделился мнением о матче

Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился мнением о поражении от «Шахтера» (1:2) в 17-м туре УПЛ.

Что стало ключевым в этой встрече?

«Компактность была в первом тайме, а во втором нас растянули чуть-чуть в середине, начали проходить передачи. За счет этого они и забили два мяча».

Что с Дуброй, которого не было в заявке?



«У него подозрение на гайморит».

Чувствовалось, что его сегодня не хватало?

«Я бы не сказал. Ребята выполняли все, что от них просили, отдавались на поле. Я очень благодарен им. Думаю, приятно всем, в том числе болельщикам, когда весь тренерский штаб «Шахтера» побежал после второго гола, будто они Лигу чемпионов выиграли или забили решающий гол в чемпионате».

Довольны игрой Кожушко, который заменил Одарюка?

«Конечно. Одарюк отработал первый тайм и сказал, что уже под водой. Мы и заменили его».

Насколько вы довольны командой в эти полгода.

«Доволен – 6-е место. Но недобрали несколько очков. Все знают, где мы потеряли – в тех матчах, в которых проиграли».

Какой мы увидим «Александрию» во второй части сезона?

«Не знаю, посмотрим, придет время».

Можно ожидать зимних трансферов?



«Можно, будем смотреть».

Гура возглавил «Александрию» летом.