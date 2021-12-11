Рыбалка рассказал, есть ли у «Александрии» еврокубковые амбиции
Гура – о поражении «Шахтеру»: «Весь их тренерский штаб побежал после второго гола, будто они Лигу чемпионов выиграли»
Тренер «Александрии» поделился мнением о матче
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился мнением о поражении от «Шахтера» (1:2) в 17-м туре УПЛ.
Что стало ключевым в этой встрече?
«Компактность была в первом тайме, а во втором нас растянули чуть-чуть в середине, начали проходить передачи. За счет этого они и забили два мяча».
Что с Дуброй, которого не было в заявке?
«У него подозрение на гайморит».
Чувствовалось, что его сегодня не хватало?
«Я бы не сказал. Ребята выполняли все, что от них просили, отдавались на поле. Я очень благодарен им. Думаю, приятно всем, в том числе болельщикам, когда весь тренерский штаб «Шахтера» побежал после второго гола, будто они Лигу чемпионов выиграли или забили решающий гол в чемпионате».
Довольны игрой Кожушко, который заменил Одарюка?
«Конечно. Одарюк отработал первый тайм и сказал, что уже под водой. Мы и заменили его».
Насколько вы довольны командой в эти полгода.
«Доволен – 6-е место. Но недобрали несколько очков. Все знают, где мы потеряли – в тех матчах, в которых проиграли».
Какой мы увидим «Александрию» во второй части сезона?
«Не знаю, посмотрим, придет время».
Можно ожидать зимних трансферов?
«Можно, будем смотреть».
Гура возглавил «Александрию» летом.
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