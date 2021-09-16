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Гура: «Перед «Александрией» стоит задача финишировать в первой шестерке»
Команда идет третьей после 7 туров УПЛ
16 сентября 18:42
Фото: fco.com.ua
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал пресс-службе клуба о задаче команды на нынешний сезон.
«В пятницу мы взяли три очка и стали вторыми, в субботу «Шахтер» выиграл у «Днепра» и сделал нас третьими, в воскресенье «Александрия» вполне могла опуститься еще ниже. Все меняется очень быстро, и я не знаю, что будет через неделю.
Перед нами стоит задача — финишировать в первой шестерке, на это и ориентируемся. Движемся от игры к игре, стараемся в каждой брать по максимуму. В конце сезона подведем итоги».
«Александрия» идет третьей в таблице УПЛ. В 8-м туре команда сыграет против «Динамо».
В этом сезоне клуб уже успел обыграть «Шахтер».
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