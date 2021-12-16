Гура: «Посмотрим, как подготовятся динамовцы, и как подготовимся мы зимой»

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Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о предстоящем соперничестве с «Динамо» в 1/4 финала Кубка Украины.

Какие задачи ставится перед «Александрией» в нынешнем розыгрыше Кубка Украины? Пока ничего не обсуждалось. Насчет этого в клубе не разговаривали. Полагаю, что этот вопрос будет решаться не раньше следующего года, в преддверии весенней части сезона.

Раньше перед «Александрией» наверняка ставилась задача выиграть национальный Кубок, так как в этом случае команда сразу же попадала в Лигу Европы».