Тайсон: «Я страдал от расизма в Украине, когда играл за «Шахтер»
Гура признан лучшим тренером третьего тура УПЛ
«Александрия» наставника обыграла «Шахтер»
Юрий Гура / Фото: Александрия
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура признан лучшим наставником третьего тура УПЛ.
Подопечный Гуры сумели добыть победу в матче чемпионата Украины с «Шахтером» (2:1).
Напомним, что сегодня, 10 августа, «горняки» сыграют ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Генка».
Онлайн трансляция «Шахтер» – «Генк». Видео трансляция «Шахтер» – «Генк». Начало матча – сегодня, 10 августа, в 20:30.