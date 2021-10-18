Лидер «Александрии» не сумел самостоятельно покинуть поле в матче с «Ворсклой»
Гура рассказал о подозрении на «кресты» у одного из лидеров «Александрии»
Хавбек не смог самостоятельно покинуть поле
Юрий Гура / фото - ФК Мариуполь
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о поражении от «Ворсклы» (1:2) в матче 11-го тура УПЛ:
«У Ковальца серьезно. Подозрение на кресты, мениск.
Мы допустили две ошибки, получили два необязательных гола. Ну как необязательных – если получили, значит обязательные. Просто ошибки допустили. Во втором тайме могу только снять шляпу перед ребятами, как они бились».
Ковалец получил травму в стыке на 20-й минуте с Александром Скляром. Хавбека пришлось уносить с поля на носилках.
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