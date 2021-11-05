Гура рассказал об эпидемии травм в «Александрии»

Юрий Гура / фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о состоянии своей команды накануне игры 14-го тура УПЛ с «Металлистом 1925»:

Мы готовимся одинаково к каждому матчу, не важно, кто в соперниках. Мы идем от игры к игре. Сейчас готовимся к «Металлисту 1925», потом, после паузы на матчи сборных, начнем подготовку к «Днепру-1».

Команды сыграют между собой уже сегодня, 5 ноября в 19:30.

Центральная игра не будет богатой на голы и другие прогнозы на матчи 14-го тура УПЛ.