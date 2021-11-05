УПЛ – результативная Лига! Прогноз на матч «Александрия» – «Металлист 1925»
Гура рассказал об эпидемии травм в «Александрии»
Несколько ключевых игроков находятся в лазарете
Юрий Гура / фото - ФК Александрия
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о состоянии своей команды накануне игры 14-го тура УПЛ с «Металлистом 1925»:
«У нас много травмированных игроков. Ковалец перенес операцию в Италии. Думаю, в общей группе он будет работать через три месяца. Гринь тоже восстанавливается после операции, Стецьков также поехал на операцию. Одарюк уже тренируется в общей группе.
Мы готовимся одинаково к каждому матчу, не важно, кто в соперниках. Мы идем от игры к игре. Сейчас готовимся к «Металлисту 1925», потом, после паузы на матчи сборных, начнем подготовку к «Днепру-1».
Команды сыграют между собой уже сегодня, 5 ноября в 19:30.
Центральная игра не будет богатой на голы и другие прогнозы на матчи 14-го тура УПЛ.
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