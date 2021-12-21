Шаран похвалил работу Гуры в «Александрии»
Гура: «Рыбалка может отправится на операцию»
Тренер «Александрии» рассказал о травмированных
Фото: fco.com.ua
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о травмированных в команде.
«Доктор сказал, что пока неизвестно, что с Рыбалкой. Возможно, ему даже придется ехать оперироваться в Италию».
Когда вернутся Ковалец и Стецков?
«На сборы они точно не поедут, будут восстанавливаться дома».
Ковалец выбыл до весны из-за травмы колена.
Рыбалка получил повреждение в последних играх осени.
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