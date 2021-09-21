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Гура: «Шастал побоялся конкуренции и поехал в Первую лигу»

Тренер «Александрии» не расстроен выбором игрока
Футбол Украинская Премьер-лига
17:49
Гура: «Шастал побоялся конкуренции и поехал в Первую лигу»
Дмитрий Шастал / Фото: fco.com.ua

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал об уходе одного из лидеров команды Дмитрия Шастала летом в «Полесье».

«Мы его видели, разговаривали. Просто, думаю, Дима побоялся конкуренции – вот и все.

Никто ничего не говорит, Шастал – хороший футболист. Просто ему захотелось поехать в Житомир. Там первая лига, там задачи. Мы пошли ему на уступки».

За «Полесье» Шастал забил уже три мяча в трех матчах.

За «Александрию» он провел 5 сезонов.

Источник: FanDay Андрей Усмонов
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Александрия Юрий Гура

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