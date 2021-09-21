Дубра рассказал об амбициозной задаче «Александрии» на сезон
Гура: «Шастал побоялся конкуренции и поехал в Первую лигу»
Тренер «Александрии» не расстроен выбором игрока
Дмитрий Шастал / Фото: fco.com.ua
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал об уходе одного из лидеров команды Дмитрия Шастала летом в «Полесье».
«Мы его видели, разговаривали. Просто, думаю, Дима побоялся конкуренции – вот и все.
Никто ничего не говорит, Шастал – хороший футболист. Просто ему захотелось поехать в Житомир. Там первая лига, там задачи. Мы пошли ему на уступки».
За «Полесье» Шастал забил уже три мяча в трех матчах.
За «Александрию» он провел 5 сезонов.