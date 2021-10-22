Гура: «У нас есть план на игру с «Десной»

Команды в таблице разделяет одно очко

Юрий Гура / фото - FootBoom

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ против «Десны»:

«Дорога была нормальной, настроение боевое. Немного тяжеловато из-за кадровых потерь: выбыли и Ковалец, и Гринь, но настроение и у нас, и у ребят положительное. У нас в команде 27 человек, я думаю, что найдем кем их заменить. Соперник довольно-таки голодный, у них хорошие исполнители, такие как Юрченко, Будковский, Безбородько, Калитвинцев. Это сбалансированная команда, но у нас есть план на каждую игру. Игра все покажет. Мы выйдем на поле и будем думать о победе».

«Александрия» находится на 6-м месте в украинском чемпионате, а «Десна» занимает седьмое, отставая от подопечных Гуры всего лишь на один пункт. Таблица УПЛ.

Игра состоится уже сегодня, 22 октября в 17:00.

Напомним, ранее Гура рассказал о подозрении на «кресты» у одного из лидеров команды.