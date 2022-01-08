Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Гура удивил количеством новичков, которые пополнят состав «Александрии» зимой

Клуб здорово усилится в январское трансферное окно
Футбол Украинская Премьер-лига
08 января 08:42
Гура удивил количеством новичков, которые пополнят состав «Александрии» зимой
Юрий Гура / фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал, какие изменения произойдут в составе команды в ближайшее время:

«Уже в субботу я выхожу на работу. А ребята уже потихоньку съезжаются. Прибывшие в Александрию новички проходят медобследование, после чего будем представлять их в роли полноправных футболистов клуба. 

Новых игроков у нас семеро, пятеро из которых в случае успешного медобследования подпишут контракты. По двум другим ясность будет чуть позже. Надеемся, что приглашенные футболисты сумеют усилить наши ряды и помогут «Александрии».

С каждым из футболистов хотелось бы продолжить соглашения — и с Иваном Калюжным, и с Владиславом Бабогло, и с Денисом Мирошниченко, и с Максимом Третьяковым. Да со всеми».

В СМИ уже была информация о возможных трансферах Бондаренко и Костышина.

Ранее Гура рассказал, как перед началом чемпионата недооценивали «Александрию».

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Юрий Гура Александрия

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Покинувший «Десну» Калитвинцев нашел себе новый клуб в УПЛ
Покинувший «Десну» Калитвинцев нашел себе новый клуб в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
08 января 15:24
Бондаренко и Костышин перейдут в «Александрию»
Бондаренко и Костышин перейдут в «Александрию»
Футбол Украинская Премьер-лига
02 января 13:55
Главный тренер «Александрии» рассказал, когда общественность узнает о новичках клуба
Главный тренер «Александрии» рассказал, когда общественность узнает о новичках клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
30 декабря 2021г. 20:53
Сын Костышина нашел себе новый клуб в УПЛ
Сын Костышина нашел себе новый клуб в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
30 декабря 2021г. 20:46
Форварду «Александрии» требуется провести еще две операции
Форварду «Александрии» требуется провести еще две операции
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 2021г. 16:57
Тренер «Александрии» подтвердил интерес к игроку «Черноморца»
Тренер «Александрии» подтвердил интерес к игроку «Черноморца»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 декабря 2021г. 21:37

Новости: Футбол

Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Премьер-Лига (Англия)
11:38
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Сборная Украины
11:17
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
В Европе
11:12
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Серия А (Италия)
10:58
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Лига 1 (Франция)
10:50
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Серия А (Италия)
10:45
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
Украинская Премьер-лига
10:35
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
10:26
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
10:20
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
2
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости