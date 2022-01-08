Гура удивил количеством новичков, которые пополнят состав «Александрии» зимой

Юрий Гура / фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал, какие изменения произойдут в составе команды в ближайшее время:

Новых игроков у нас семеро, пятеро из которых в случае успешного медобследования подпишут контракты. По двум другим ясность будет чуть позже. Надеемся, что приглашенные футболисты сумеют усилить наши ряды и помогут «Александрии».

С каждым из футболистов хотелось бы продолжить соглашения — и с Иваном Калюжным, и с Владиславом Бабогло, и с Денисом Мирошниченко, и с Максимом Третьяковым. Да со всеми».