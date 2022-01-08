Бондаренко и Костышин перейдут в «Александрию»
Гура удивил количеством новичков, которые пополнят состав «Александрии» зимой
Клуб здорово усилится в январское трансферное окно
08 января 08:42
Юрий Гура / фото - ФК Александрия
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал, какие изменения произойдут в составе команды в ближайшее время:
«Уже в субботу я выхожу на работу. А ребята уже потихоньку съезжаются. Прибывшие в Александрию новички проходят медобследование, после чего будем представлять их в роли полноправных футболистов клуба.
Новых игроков у нас семеро, пятеро из которых в случае успешного медобследования подпишут контракты. По двум другим ясность будет чуть позже. Надеемся, что приглашенные футболисты сумеют усилить наши ряды и помогут «Александрии».
С каждым из футболистов хотелось бы продолжить соглашения — и с Иваном Калюжным, и с Владиславом Бабогло, и с Денисом Мирошниченко, и с Максимом Третьяковым. Да со всеми».
В СМИ уже была информация о возможных трансферах Бондаренко и Костышина.
Ранее Гура рассказал, как перед началом чемпионата недооценивали «Александрию».
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