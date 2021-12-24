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Гура: «В начале чемпионата все думали, что мы будем пасти задних»

Команда навязала борьбу сильнейшим клубам Украины
Футбол Украинская Премьер-лига
12:25
Гура: «В начале чемпионата все думали, что мы будем пасти задних»
Юрий Гура / фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура оценил первую часть сезона 21/22 для своей команды:

Как оцениваете выступление «Александрии» в осенней части чемпионата?

«Результат можно считать положительным, так как в начале чемпионата нас вообще никто не брал во внимание. Думаю, все полагали, что мы будем пасти задних. Хотя если бы не недобранные очки, то можно было бы быть в турнирной таблице и выше».

Похоже, что для вашей команды фактора чужого поля не существует?

«Ну как это «не существует»? Существует! Так уж получилось, что первые шесть матчей мы провели на выезде. В них удалось взять 11 очков».

На этом отрезке в выездных матчах ваша команда выступила так, что некоторые команды дома настолько уверенно не играют…

«Это может быть связано с определенной степенью раскрепощенности. Повторюсь: нас ведь никто поначалу в расчет не брал. Возможно, еще и это повлияло».

В ходе осеннего этапа чемпионата «Александрия» много очков потеряла в домашних играх. Причины столь парадоксальной ситуации выяснить уже удалось?

«Тут имело место стечение обстоятельств. В домашнем матче с «Ворсклой» получили травмы Кирилл Ковалец и Сергей Гринь. А потом по части повреждений пошло-поехало: Тимур Стецьков травмировался уже в следующей игре с «Десной» в Чернигове, а Каспарс Дубра не смог играть в последнем туре с «Шахтером» из-за подозрений на гайморит.

В связи с этим ввиду проблем со здоровьем во всех оставшихся играх на своем поле приходилось противостоять соперникам ослабленным составом. Так было во встрече со всеми конкурентами, находящимися вверху турнирной таблицы – с той же «Ворсклой», «Зарей» и «Шахтером». Всем им мы уступили с разницей в один мяч».

Гура в мае заменил на посту тренера «Александрии» Владимира Шарана.

«Александрия» после 18-ти туров занимает шестое место в таблице УПЛ.

Напомним, ранее Гура рассказал, за какие строчки его подопечные будут бороться весной.

Источник: UA-Football Павел Харченко
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Юрий Гура Александрия

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