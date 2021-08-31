Форвард «Александрии»: «Первый тайм с «Черноморцем» провели очень плохо»
Гуре больше не нужно усиление. В «Александрии» не планируют новых трансферов
Тренерский штаб доволен нынешним набором футболистов
Фото - ФК Александрия
Тренерский штаб «Александрии» во главе с Юрием Гурой полностью доволен комплектацией команды. В связи с этим в клубе не планируют новые подписания в текущее трансферное окно.
Команда нацелена на подготовку к матчу седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца». К ней футболисты приступят 1 сентября.
Во время международной паузы будет проведен один контрольный матч. 4 сентября «горожане» сыграют с «Днепром-1».
Ранее Гура рассказал, какой клуб УПЛ способен подпортить нервы своим соперникам.
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