Гуре больше не нужно усиление. В «Александрии» не планируют новых трансферов

Тренерский штаб доволен нынешним набором футболистов

Фото - ФК Александрия

Тренерский штаб «Александрии» во главе с Юрием Гурой полностью доволен комплектацией команды. В связи с этим в клубе не планируют новые подписания в текущее трансферное окно.

Команда нацелена на подготовку к матчу седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца». К ней футболисты приступят 1 сентября.

Во время международной паузы будет проведен один контрольный матч. 4 сентября «горожане» сыграют с «Днепром-1».

Ранее Гура рассказал, какой клуб УПЛ способен подпортить нервы своим соперникам.