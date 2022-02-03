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Гусев: «Динамо» выступило в ЛЧ лучше, чем в прошлом сезоне. Но стечение обстоятельств – и одно очко»
Ассистент главного тренера киевлян – об игре команды в главном еврокубке
Олег Гусев / Фото - ФК Динамо Киев
Олег Гусев, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, сравнил в эфире программы «Футбольный формат» выступления команды в двух сезонах Лиги чемпионов.
Контраст между выступлениями в УПЛ и Европе? Наверное, это из-за силы соперников. Все-таки в Лиге чемпионов нет условных команд, которые есть в чемпионате. В Европе ничего нет выше ЛЧ по уровню. В прошлом году было ознакомление. В этом году все ждали, что будет лучше, но не хватало в каждом матче.
Как по мне, мы играли лучше прошлого сезона. Но стечение обстоятельств, нереализация, судейские ошибки или неправильная трактовка – сводилось к тому, что случилось так, как случилось. Одно очко и один забитый мяч.
Ранее Гусев признался, что Луческу стал его начальником.
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