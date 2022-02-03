Гусев: «Динамо» выступило в ЛЧ лучше, чем в прошлом сезоне. Но стечение обстоятельств – и одно очко»

Олег Гусев / Фото - ФК Динамо Киев

Олег Гусев, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, сравнил в эфире программы «Футбольный формат» выступления команды в двух сезонах Лиги чемпионов.

Как по мне, мы играли лучше прошлого сезона. Но стечение обстоятельств, нереализация, судейские ошибки или неправильная трактовка – сводилось к тому, что случилось так, как случилось. Одно очко и один забитый мяч.