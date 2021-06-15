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Гусев: «К возвращению Луческу ребята должны быть готовы процентов на 70»

В отсутствии румына именно экс-игрок киевлян руководит командой
Футбол Украинская Премьер-лига
21:57
Гусев: «К возвращению Луческу ребята должны быть готовы процентов на 70»
Олег Гусев / фото - dynamo.kiev

Футболисты киевского «Динамо» вышли из летнего отпуска и уже провели первую тренировку на клубной базе в Конча-заспе. Олег Гусев, являющийся ассистентом главного тренера, будет руководить командой пока наставник «киевлян» Мирча Луческу находится на базе национальной сборной Украины в Румынии.

В интервью клубному сайту Гусев рассказал о планах команды, а также прокомментировал игру национальной сборной.

Какое настроение у вас и у команды?

«После такого сезона всегда приятно отдыхать и затем приступать к работе. Так что у всего клуба хорошее настроение, надеемся в следующем году показать такие же результаты».

Вы также сегодня поддерживали форму вместе с ребятами?

«Конечно. Нужно было сделать упражнение, для которого не хватало игрока, я с удовольствием подключился, вспомнил молодость и немного потренировался».

Какие планы команды на ближайшие дни?

«Собрались ребята, которые были в аренде, а также молодые футболисты, которые хорошо себя зарекомендовали в команде U21 на протяжении прошлого сезона, чтобы подготовиться к первому сбору. 22-23-го июня вернется Мирча Луческу, к этому времени они должны быть готовы хотя бы процентов на 70, поскольку он хочет лично посмотреть их в тренировочном процессе и затем определиться, кто нам сможет помочь на сборах. Те же футболисты основной команды, которые затратили много сил на протяжении прошлого сезона, а также иностранцы еще в отпуске, они приедут 22-23-го июня и пройдут медобследование, а через 3-4 дня поедем на сбор».

Вы уже видите среди ребят тех, кто может усилить команду в новом сезоне?

«Конечно, мы же не зря их определили. Все зависит от них, потенциал есть у всех».

Какая направленность работы в первые дни?

«Ребята постепенно будут подтягивать технику, физические кондиции и выполнять аэробную работу, словом, действуем согласно плану».

Планируются ли приобретения в ближайшее время?

«Это вопрос не ко мне. Моя задача – вместе с тренерским штабом подготовить этих ребят, а что касается трансферов, это будет решать главный тренер и президент».

Какие ваши впечатления от первого матча сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов?

«Обидное поражение. Игру почти спасли, но пропустили необязательный гол в конце матча. Впрочем, играли достойно, особенно, концовку второго тайма. Думаю, если ребята продолжат так играть, то легко выйдут из группы, а дальше уже будет тяжелее, поскольку по сетке попадут на сильные команды. Надеюсь, ребята вернуться к нам как можно позже».

Ярмоленко вспомнил молодость

«Он и в зрелости забивал такие мячи, причем, много, это его конек. Все знают, что он будет так делать, но мало кто может этому противостоять. Если ему дать возможность, он может хорошо исполнить».

Илья Забарный стал самым молодым игроком сборной Украины, который сыграл в финальных частях чемпионатов мира и Европы за всю историю. Как вам его игра, и поздравили ли Илью с этим достижением?

«Мы все его поздравляли, Илья – молодец, несмотря на юный возраст. Важно, чтобы он прошел «медные трубы», продолжал дальше работать. Хотя он молодой игрок, но уже сыграл и в финальной части чемпионата Европы, и в Лиге чемпионов, стал чемпионом страны и обладателем Кубка, завоевав всевозможные титулы. Давайте все успокоимся и дадим ему возможность готовиться со спокойной головой и дальше прогрессировать».

Напомним, стала известна дата первого матча «Динамо» и «Шахтера» в рамках УПЛ.

Источник: ФК Динамо Киев Павел Харченко
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Теги

Олег Гусев Динамо Киев Мирча Луческу

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