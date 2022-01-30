«Динамо» откроет второй сбор матчем против именитой команды с украинцем в составе
Гусев: «Луческу стал моим начальником»
Тренер «Динамо» вспомнил о приходе румынского наставника
Фото: ФК Динамо
Тренер «Динамо» Олег Гусев вспомнил о приходе в команду Мирчи Луческу.
«Если бы сказали, что в тренерском штабе «Динамо», то поверил бы, потому что было стремление туда попасть. Но насчет того, что Луческу придет и будет моим наставником, то да, два года назад это казалось из области фантастики.
Дерби ушло на второй план. Луческу стал моим начальником. С первого дня, когда он пришел, сказал: «Забыли все, что было. Мы сейчас строим новую команду и надо всем сконцентрироваться на результатах здесь и сейчас». Как показал первый год, у нас это получилось. Спасибо ему, что он принял такое сложное решение и команда, я считаю, вышла на новый уровень».
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