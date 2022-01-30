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Гусев: «Луческу стал моим начальником»

Тренер «Динамо» вспомнил о приходе румынского наставника
Футбол Украинская Премьер-лига
13:28
Гусев: «Луческу стал моим начальником»
Фото: ФК Динамо

Тренер «Динамо» Олег Гусев вспомнил о приходе в команду Мирчи Луческу.

«Если бы сказали, что в тренерском штабе «Динамо», то поверил бы, потому что было стремление туда попасть. Но насчет того, что Луческу придет и будет моим наставником, то да, два года назад это казалось из области фантастики.

Дерби ушло на второй план. Луческу стал моим начальником. С первого дня, когда он пришел, сказал: «Забыли все, что было. Мы сейчас строим новую команду и надо всем сконцентрироваться на результатах здесь и сейчас». Как показал первый год, у нас это получилось. Спасибо ему, что он принял такое сложное решение и команда, я считаю, вышла на новый уровень».


Ранее Игорь Суркис рассказал, сколько стоит содержать «Динамо».

Источник: Футбольный формат Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Олег Гусев Мирча Луческу

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