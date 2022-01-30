Гусев: «Луческу стал моим начальником»

Фото: ФК Динамо

Тренер «Динамо» Олег Гусев вспомнил о приходе в команду Мирчи Луческу.

Дерби ушло на второй план. Луческу стал моим начальником. С первого дня, когда он пришел, сказал: «Забыли все, что было. Мы сейчас строим новую команду и надо всем сконцентрироваться на результатах здесь и сейчас». Как показал первый год, у нас это получилось. Спасибо ему, что он принял такое сложное решение и команда, я считаю, вышла на новый уровень».