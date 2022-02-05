Гусев назвал самую проблемную позицию в «Динамо»

Олег Гусев / Фото - ФК Динамо Киев

Олег Гусев, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, рассказал в эфире программы «Футбольный формат» о проблемной позиции киевлян.

Приходится главному тренеру ставить Гармаша. Не всегда у него тоже получается, но в чемпионате может еще вытянуть, а в Лиге чемпионов – тяжеловато.

Поэтому позиция такая самая, но надеемся, что Беседин выздоровеет, плюс ребята пройдут сборы, больше адаптируются к понимаю главного тренера. Весной ждем других результатов от нападающих, больше забитых голов.