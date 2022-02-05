Тренер «Динамо» U-19: «Потеряли лидеров, но подойдем к «Депортиво» в полной готовности»
Гусев назвал самую проблемную позицию в «Динамо»
Ассистент Луческу рассказал, как тренерский штаб выходит из ситуации
05 февраля 23:03
Олег Гусев / Фото - ФК Динамо Киев
Олег Гусев, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, рассказал в эфире программы «Футбольный формат» о проблемной позиции киевлян.
Сейчас не секрет, что у нас проблема с центральным нападающим. Есть ребята, но они мало забивают. Они играют, тренер доверяет. Сказать, что им не дают шанса? Дают. Но что-то не получается.
Приходится главному тренеру ставить Гармаша. Не всегда у него тоже получается, но в чемпионате может еще вытянуть, а в Лиге чемпионов – тяжеловато.
Поэтому позиция такая самая, но надеемся, что Беседин выздоровеет, плюс ребята пройдут сборы, больше адаптируются к понимаю главного тренера. Весной ждем других результатов от нападающих, больше забитых голов.
Ранее другой член тренерского штаба «Динамо» Огнен Вукоевич отметил, что возвращение Артема Беседина – большое усиление команды.
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