Гусев не войдет в тренерский штаб сборной Украины

Он останется в «Динамо»

Фото: ФК Динамо

Помощник главного тренера «Динамо» Олег Гусев не войдет в тренерский штаб сборной Украины.

Его хотел видеть в своем штабе Александр Петраков, однако переговоров с «Динамо» так и не было. Вероятно, он останется в клубе.

В штабе Петракова уже есть Александр Шовковский, Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый, а также его ассистент Андрей Анненков.

Украина сыграет против Казахстана уже 1 сентября.