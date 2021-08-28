Луческу назвал условие, при котором отпустит Гусева в сборную Украины
Гусев не войдет в тренерский штаб сборной Украины
Он останется в «Динамо»
18:18
Фото: ФК Динамо
Помощник главного тренера «Динамо» Олег Гусев не войдет в тренерский штаб сборной Украины.
Его хотел видеть в своем штабе Александр Петраков, однако переговоров с «Динамо» так и не было. Вероятно, он останется в клубе.
В штабе Петракова уже есть Александр Шовковский, Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый, а также его ассистент Андрей Анненков.
Украина сыграет против Казахстана уже 1 сентября.
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