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Гусев: «От Витиньо ждут такой игры, какую он сейчас показывает»

Бразилец во второй раз на турецком сборе принес «Динамо» победу
Футбол Украинская Премьер-лига
20:53
Гусев: «От Витиньо ждут такой игры, какую он сейчас показывает»
Олег Гусев / Фото - ФК Динамо Киев

Олег Гусев, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, поделился мыслями после минимальной победы в контрольном матче против «Рудара» (1:0).

Было много хороших комбинаций, особенно во втором тайме. Но, к сожалению, мы не доводили многие из них до ударов. В этом плане нужно прибавить. В перерыве мы скорректировали игру, потому что, действительно, были и хорошие комбинации, и подходы к воротам, но наши игроки немного переигрывали.

Как я уже сказал, мы в перерыве сказали, что было мало ударов. Ребята, наверное, хотели сыграть красиво. Но не всегда это получается. Но мы выиграли, причем забили гол после красивой комбинации – с пропуском мяча, пасом на третьего. В этом ключе будем продолжать работать.

От Витиньо ждут как раз такой игры, какую он сейчас показывает. Думаю, это не предел, ему есть куда стремиться, есть куда расти. Мы с нетерпением ждем, что он в каждой игре будет так же приносить пользу команде.

Пока нагрузка не будет снижаться, вчера у нас было две тренировки. Сегодня игра по тайму для каждого игрока, завтра тоже игра. На послезавтра запланирована одна тренировка, затем снова игра. Пока я бы не сказал, что мы снизили нагрузки.

После матча в четверг ребята полетят в Киев, получат два выходных. После этого уже начнется более игровой цикл. Через день будут играть, получать больше игрового времени. Наверное, уже не по тайму, а больше. А ближе к чемпионату постараемся вывести игроков на максимальный уровень.

Мы отрабатываем в контрольных матчах свои схемы, свои игровые связи. Как видите, Мистер в каждой игре использует сочетания разных исполнителей, разные связи. Посредством этих игр мы готовим команду к чемпионату.

Напомним, гол Витиньо также принес победу «Динамо» в матче с «Чукаричками» (3:2).

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Олег Гусев Витиньо дос Сантос

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