Гусев: «С Нидерландами украинцы не осторожничали. С Австрией и подавно не станут»

Игра состоится в 19:00

Фото: ФК Динамо

Тренер «Динамо» Олег Гусев поделился мыслями о Евро-2020 и о выступлении сборной Украины.

На кого вы ставили перед началом Евро и не поменялось ли ваше мнение?

«На Францию и Бельгию. Но теперь добавлю к ним Германию, Нидерланды и, конечно же, Италию, которая прессингует, бежит все 90 минут».

Подсмотрели ли для себя на Евро какие-то тактические новинки?

«Пока присматриваюсь. Жду сюрпризы уже в плей-офф. На групповом этапе команды планомерно набирают очки, почти не рискуя. Но когда пойдут матчи на вылет, там уже бросят в бой все козыри. Хотя той же Италии придумывать что-то новое, по всей видимости, не стоит. У нее и так все получается».

Какие у вас впечатления от игры сборной Украины?

«Неплохие, но, считаю, что нам пока не хватает какой-то целостности и стабильности. В каждом поединке мы видели разные таймы. В матче с Нидерландами начали не очень, но во втором тайме молодцы, воспрянули духом, выглядели здорово. Во встрече с Северной Македонией наоборот. По первому тайму казалось, что будет разгром, но в итоге получилась нервная концовка. Пришлось поволноваться. Пора на высоком уровне провести всю игру — от первой и до последней минуты».

Наша сборная давно поменяла стиль своей игры. На Евро его не сложно заметить?

«Нет. Даже в матче с Нидерландами сине-желтые не играли от обороны, старались действовать смело. Даже очень смело, ведь при счете 2:2 многие тренеры сделали бы замены, закрылись и отстаивали ничью. Но украинцы думали только о победе, и это похвально».

Как себя проявили футболисты Динамо?

«Я не хочу никого выделять. Конечно, приятно, что в победном матче на таком турнире сыграли восемь представителей нашего клуба. В то же время, некоторые исполнители, на мой взгляд, могут выглядеть намного лучше. Нужно прибавить».

Один из наших резервов — Виктор Цыганков. Как вы считаете, он уже набрал форму?

«Я не знаю, в каком он сейчас состоянии. Тренерам виднее, они определят его нынешние возможности и примут решение. Справа сейчас очень зрелую игру показывает Андрей Ярмоленко, но Витя может выйти и слева. Может в составе, а может и на замену. В любом случае, это футболист, который способен сделать результат».

Каковы ваши ожидания от матча с Австрией?

«На ничью играть точно не стоит. С Нидерландами украинцы не осторожничали — а тут и подавно не станут. Будут стараться показать свой футбол, тем более что даже при поражении у нас останутся шансы на выход в плей-офф. Но проигрывать не хотелось бы».

Начало матча – в 19:00.

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