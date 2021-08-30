Гусев: «В тренерский штаб сборной Украины меня пригласил Шовковский»

Фото: ФК Динамо

Тренер «Динамо» Олег Гусев рассказал о предложении войти в штаб сборной Украины.

Шовковский сказал мне, что он входит в новый тренерский штаб и.о. тренера сборной Украины Александра Петракова и спрашивал, готов ли я присоединиться. Я ответил – если это нужно стране, сборной, если меня отпустит Мирча Луческу, то я согласен. После нашего разговора с Шовковским с Мистером или с руководством «Динамо» эту тему мы не обсуждали, но предложение действительно было и я ответил, что готов работать на благо страны, если это потребуется.

При этом я уточил, что имею действующий контракт с «Динамо», есть руководство, главный тренер команды – если они отпустят, то я с удовольствием войду в тренерский штаб сборной Украины».