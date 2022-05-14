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Гуцуляк через травму залишив розташування збірної України

Півзахиснику «Дніпра-1» знадобиться два тижні на відновлення
Футбол Сборная Украины
09:03
Гуцуляк через травму залишив розташування збірної України
Збірна України з футболу / Фото - УАФ
Хавбек збірної України Олексій Гуцуляк залишив табір команди під час її перебування у Німеччині.

24-річному півзахиснику «Дніпра-1» знадобиться два тижні на відновлення після травми. У гравця діагностували пошкодження бокової зв’язки колінного суглобу. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Напередодні головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список легіонерів, які викликані до національної команди для підготовки до матчу з Шотландією у рамках відбору на ЧС-2022.

Поєдинок Шотландія – Україна відбудеться 1 червня на полі суперника.
Владимир Кириченко
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