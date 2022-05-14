Гуцуляк: «Ми маємо все робити для того, щоб давати позитивні емоції своєму народу»
Гуцуляк через травму залишив розташування збірної України
Півзахиснику «Дніпра-1» знадобиться два тижні на відновлення
09:03
Збірна України з футболу / Фото - УАФХавбек збірної України Олексій Гуцуляк залишив табір команди під час її перебування у Німеччині.
24-річному півзахиснику «Дніпра-1» знадобиться два тижні на відновлення після травми. У гравця діагностували пошкодження бокової зв’язки колінного суглобу. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Напередодні головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список легіонерів, які викликані до національної команди для підготовки до матчу з Шотландією у рамках відбору на ЧС-2022.
Поєдинок Шотландія – Україна відбудеться 1 червня на полі суперника.
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