Гуцуляк: «Ми маємо все робити для того, щоб давати позитивні емоції своєму народу»

Дебютант збірної України – про початок навчально-тренувального збору в Словенії

Олексій Гуцуляк / Фото - ua-football.com Дебютант збірної України, півзахисник «Дніпра-1» Олексій Гуцуляк в інтервью офіційному сайту УАФ прокоментував роботу команди на стартовому етапі навчально-тренувального збору в Словенії.



«Ми потрошку набираємо форму, звикаємо до поля. Перед цим я тренувався у Львові на штучних полях, тож трошки важко дається перехід, ноги швидше забиваються. Вливаюся в роботу. Усе нове – колектив, тренери».



«Я багатьох хлопців знаю, пересікалися чимало разів, граємо в одній лізі. З тим же Миколою Матвієнком грали в «Карпатах». Все добре, у колективі проблем немає».



«Робота з м’ячем для футболіста завжди краща, ніж бігати по колу. Ігрові серії дають лише позитивні емоції».



«Усі думки нині там, в Україні. Як тільки прилетіли ракети у Львів, мені одразу зателефонували знайомі. Зникла електрика… Дуже неприємно, адже ти перебуваєш тут, у тебе все добре, тренуєшся, маєш якісь позитивні емоції. А там люди сидять у бомбосховищах. Тяжко дивитися і слухати. Але ми маємо все робити для того, щоб давати позитивні емоції своєму народу».



Поєдинок 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України має відбутися 1 червня в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк».



Нагадаємо, що головний тренер збірної України Олександр Петраков викликлав 25 гравців.

Дебютант збірної України, півзахисник «Дніпра-1»в інтервьюУАФ прокоментував роботу команди на стартовому етапі навчально-тренувального збору в Словенії.Поєдинок 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України має відбутися 1 червня в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк».Нагадаємо, що головний тренер збірної України

Владимир Кириченко