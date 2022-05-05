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Гуцуляк: «Ми маємо все робити для того, щоб давати позитивні емоції своєму народу»
Дебютант збірної України – про початок навчально-тренувального збору в Словенії
22:18
Олексій Гуцуляк / Фото - ua-football.comДебютант збірної України, півзахисник «Дніпра-1» Олексій Гуцуляк в інтервью офіційному сайту УАФ прокоментував роботу команди на стартовому етапі навчально-тренувального збору в Словенії.
«Ми потрошку набираємо форму, звикаємо до поля. Перед цим я тренувався у Львові на штучних полях, тож трошки важко дається перехід, ноги швидше забиваються. Вливаюся в роботу. Усе нове – колектив, тренери».
«Я багатьох хлопців знаю, пересікалися чимало разів, граємо в одній лізі. З тим же Миколою Матвієнком грали в «Карпатах». Все добре, у колективі проблем немає».
«Робота з м’ячем для футболіста завжди краща, ніж бігати по колу. Ігрові серії дають лише позитивні емоції».
«Усі думки нині там, в Україні. Як тільки прилетіли ракети у Львів, мені одразу зателефонували знайомі. Зникла електрика… Дуже неприємно, адже ти перебуваєш тут, у тебе все добре, тренуєшся, маєш якісь позитивні емоції. А там люди сидять у бомбосховищах. Тяжко дивитися і слухати. Але ми маємо все робити для того, щоб давати позитивні емоції своєму народу».
Поєдинок 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України має відбутися 1 червня в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк».
Нагадаємо, що головний тренер збірної України Олександр Петраков викликлав 25 гравців.
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