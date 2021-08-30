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Гуцуляк: «В 1-м тайме матча с «Металлистом-1925» мы еще были в дороге»
Команда смогла отыграться, проигрывая по ходу встречи
Алексей Гуцуляк / фото - СК Днепр-1
Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк прокомментировал волевую победу на «Металлистом 1925» (2:1) в матче шестого тура УПЛ:
«В первом тайме мы еще не приехали, а были в дороге. А во втором тайме внесли коррективы, по-другому настроились, изменили тактику, и все изменилось. Возможно, нам где-то повезло, но везет сильнейшим».
Решающую подачу в игре сделал Билл, который вышел на замену. Насколько вообще замены перевернули игру команды?
«Это заслуга тренера, который угадал с заменами. Это замечательно, что есть команда, где может выйти человек и помочь. Главное, чтобы все были друг за друга, это сработало. Ребята, которые были на замене, и сделали матч».
Лучший бомбардир команды Артем Довбык не смог помочь днепрянам из-за травмы. Форвард также пропустит квалификационные матчи сборной Украины к ЧМ-2022.
Напомним, тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич заявил, что его команда не заслужила победы
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