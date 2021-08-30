Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако 1:2 Окончен
18:00 Лилль - Монпелье 2:1 Окончен
21:45 Реймс - ПСЖ 0:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи 1:2 Окончен
21:45 Милан - Кальяри 4:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе 2:1 Окончен
23:00 Атлетико - Вильярреал 2:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес 0:4 Окончен
17:00 Минай - Шахтер 1:1 Окончен
19:30 Заря - Ворскла 1:0 Окончен
19:30 Рух - ФК Львов 1:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Гуцуляк: «В 1-м тайме матча с «Металлистом-1925» мы еще были в дороге»

Команда смогла отыграться, проигрывая по ходу встречи
Футбол Украинская Премьер-лига
09:56
Гуцуляк: «В 1-м тайме матча с «Металлистом-1925» мы еще были в дороге»
Алексей Гуцуляк / фото - СК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк прокомментировал волевую победу на «Металлистом 1925» (2:1) в матче шестого тура УПЛ:

«В первом тайме мы еще не приехали, а были в дороге. А во втором тайме внесли коррективы, по-другому настроились, изменили тактику, и все изменилось. Возможно, нам где-то повезло, но везет сильнейшим». 

Решающую подачу в игре сделал Билл, который вышел на замену. Насколько вообще замены перевернули игру команды?

«Это заслуга тренера, который угадал с заменами. Это замечательно, что есть команда, где может выйти человек и помочь. Главное, чтобы все были друг за друга, это сработало. Ребята, которые были на замене, и сделали матч». 

Лучший бомбардир команды Артем Довбык не смог помочь днепрянам из-за травмы. Форвард также пропустит квалификационные матчи сборной Украины к ЧМ-2022.

Напомним, тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич заявил, что его команда не заслужила победы

Источник: СК Днепр-1 Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

СК Днепр-1 Металлист 1925 Алексей Гуцуляк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»
Послесловие
Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:05
Йовичевич: «Не заслужили победу. Должны добавить в стабильности»
Йовичевич: «Не заслужили победу. Должны добавить в стабильности»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 августа 21:10
Йовичевич: «У Довбика гематома. Я скептичен по поводу его вызова в сборную Украины»
Йовичевич: «У Довбика гематома. Я скептичен по поводу его вызова в сборную Украины»
Футбол Сборная Украины
28 августа 20:45
Кривенцов: «Очень обидно отдали игру «Днепру-1»
Кривенцов: «Очень обидно отдали игру «Днепру-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 августа 20:27
Дерби последователей. «Днепр-1» вырвал победу в матче с «Металлистом 1925»
Дерби последователей. «Днепр-1» вырвал победу в матче с «Металлистом 1925»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 августа 18:56
Возрождение заклятого украинского дерби, встреча еврокубковых неудачников. Прогноз на матчи 6-го тура УПЛ
Превью Возрождение заклятого украинского дерби, встреча еврокубковых неудачников. Прогноз на матчи 6-го тура УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
27 августа 10:00

Новости: Футбол

Кучук: «Каждый футболист стелился так, будто последний матч играл»
Кучук: «Каждый футболист стелился так, будто последний матч играл»
Украинская Премьер-лига
10:47
Моуриньо: «Невозможно было проиграть «Салернитане»
Моуриньо: «Невозможно было проиграть «Салернитане»
Серия А (Италия)
10:40
Почеттино не слишком доволен дебютом Месси за ПСЖ
Почеттино не слишком доволен дебютом Месси за ПСЖ
Лига 1 (Франция)
10:28
«Реал» готовит финальное предложение по Мбаппе
«Реал» готовит финальное предложение по Мбаппе
Лига 1 (Франция)
10:22
Селезнев - об инциденте с формой: «Почему ко мне все дое***ись?»
Селезнев - об инциденте с формой: «Почему ко мне все дое***ись?»
Украинская Премьер-лига
10:10
Куман призвал руководство «Барселоны» усилить команду
Куман призвал руководство «Барселоны» усилить команду
Примерa (Испания)
10:10
Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»
Послесловие
Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»
Украинская Премьер-лига
10:05
Гуцуляк: «В 1-м тайме матча с «Металлистом-1925» мы еще были в дороге»
Гуцуляк: «В 1-м тайме матча с «Металлистом-1925» мы еще были в дороге»
Украинская Премьер-лига
09:56
Суарес получил травму и может пропустить несколько недель
Суарес получил травму и может пропустить несколько недель
Примерa (Испания)
09:45
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
27
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
Джошуа отреагировал на смелый прогноз Хэя на его бой с Усиком
Джошуа отреагировал на смелый прогноз Хэя на его бой с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
25 августа 09:30
5
Все новости