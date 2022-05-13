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Гутцайт: «Якщо війна буде продовжуватися, УПЛ потрібно розпочинати десь за кордоном»

Міністр молоді та спорту – про проведення наступного сезону чемпіонату України
Футбол Украинская Премьер-лига
15:55
Гутцайт: «Якщо війна буде продовжуватися, УПЛ потрібно розпочинати десь за кордоном»
Вадим Гутцайт / Фото - censor.net
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в інтервью програмі «Футбол NEWS» висловився щодо формату проведення наступного сезону чемпіонатів України з футболу.

«У нас є бачення, що нам потрібно відновити наш спорт, щоб футбол уже розпочинався. Ми зараз радимося, як це зробити, де вони почнуть грати. Ми все одно віримо, що найближчим часом, за місяць, два, три війна закінчиться і ми будемо грати в Україні. Але якщо вона буде продовжуватися, нам потрібно буде розпочинати чемпіонат десь за кордоном».


«Треба зосередитися на тому, щоб в Україні був футбол, щоб ми нічого не втратили, а команди грали: наші діти, молодіжні команди, доросла збірна України, яка зараз багато матчів поспіль гратиме за кордоном. Для нас дуже важливий розвиток футболу, тож ми дивимося і радимося, що нам потрібно зробити, аби відновити наш чемпіонат».


Раніше стало відомо, що УПЛ офіційно не буде дограна в нинішньому сезоні.
Владимир Кириченко
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