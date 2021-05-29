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Гвардиола: «Могу сказать, что многому научился у Тухеля»

Сегодня команды двух специалистов сойдутся в финале Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:40
Гвардиола: «Могу сказать, что многому научился у Тухеля»
Фото - Getty Images

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился в интервью пресс-службе UEFA мнением о наставнике «Челси» Томасе Тухеле. Сегодня, 29 мая, их команды встретятся в финале Лиги чемпионов.

Одна из самых приятных вещей в футболе – это разговоры о нем. Футбол можно смотреть, можно тренироваться, а после всего можно еще и беседовать о нем.

Могу сказать, что научился у Томаса многому. Научился, наблюдая за тем, как играют его команды, и в ходе разговоров с ним. Не имеет значения, сколько у него информации о нас или обо мне, ведь в конечном итоге, к счастью, ни он, ни я не сможем выйти на поле. Судьбу финала решат игроки.

Испытываю к Томасу огромное уважение. На мой взгляд, он изумительный, исключительный специалист. Только и всего. Так что, конечно, я хочу его обыграть, равно как и он хочет обыграть меня.

Финал Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Хосеп Гвардиола Томас Тухель Манчестер Сити Челси

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