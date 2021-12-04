Влахович – главная цель «Манчестер Сити» зимой
Гвардиола: «Аке и Зинченко – пример для нас. Никаких жалоб от них»
Тренер оценил двух игроков «Ман Сити»
17:29
Фото: BBC
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позитивно оценил отношение Александра Зинченко и Натана Аке к нехватке игровой практики в команде. Слова тренера приводит Manchester Evening News.
«Такие игроки нам всегда помогают. Аке – пример для нас, как и Зинченко. От них никаких жалоб, только тренируются, тренируются и тренируются. Когда даешь этим парням играть... Нам нужно выиграть матч с «Уотфордом», это особенно важно для этих ребят, которые мало играют.
Они очень хорошо играют, нет претензий. Очевидно, что такое их поведение, когда они не выходят на поле, способствует их хорошему выступлению, когда они получают шанс. Может, дело в карме».
Зинченко в нынешнем сезоне отыграл лишь три матча в АПЛ.
Комментарии 0