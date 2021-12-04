Гвардиола: «Аке и Зинченко – пример для нас. Никаких жалоб от них»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позитивно оценил отношение Александра Зинченко и Натана Аке к нехватке игровой практики в команде. Слова тренера приводит Manchester Evening News.

Они очень хорошо играют, нет претензий. Очевидно, что такое их поведение, когда они не выходят на поле, способствует их хорошему выступлению, когда они получают шанс. Может, дело в карме».