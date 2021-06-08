Гвардиола: «Барса» показывала едва ли не лучший футбол в Испании»

Бывший тренер впечатлен игрой каталонцев

Хосеп Гвардиола / фото - Eurosport

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился с изданием Marca мнением о выступлениях «Барселоны» в минувшем сезоне:

«Временами «Барса» играла очень хорошо, показывала едва ли не лучший футбол в Испании. Она проиграла Ла Лигу, но была близка к победе до конца. Зато ей удалось выиграть Кубок Испании. Агуэро и Гарсия – прекрасные приобретения. Это безоговорочный успех. Кун – настоящий бомбардир, а Эрик – настоящий бриллиант, как я уже сказал Куману. Он очень умен и будет одним из капитанов команды».

Ранее Пеп заявил, что Рональд Куман заслужил провести еще один год у руля каталонской команды. Гвардиола считает, что голландец проделал хорошую работу в достаточно проблемной команде и должен получить шанс дальше работать в клубе.

Испанец понимает и поддерживает своего нидерландского коллегу, так как сам был тренером «блаугранас». Будучи наставником «Барсы», специалист построил одну из лучших команд в истории футбола, выиграв все возможные титулы, включая две победы в Лиге Чемпионов.

Напомним, Гвардиола был признан лучшим тренером АПЛ.