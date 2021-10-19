«Манчестер Сити» хочет получить 80 млн евро за Стерлинга
Гвардиола: «Брюгге» – топовая команда»
Тренер «Манчестер Сити» – о предстоящем матче Лиги чемпионов
09:31
Хосеп Гвардиола / Фото - Getty Images
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу матча группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге». Слова испанского специалиста передает пресс-служба UEFA.
«Брюгге» – топовая команда. Мы видели, насколько это атлетичная команда. Они знают, что нужно делать. Они играют очень агрессивно, здорово атакуют. Впереди у нас четыре игры. Это борьба за 12 очков.
Де Брюйне становится лучше. Мы знаем лучшего Кевина, но у него были тяжелые травмы. Мышечная в прошлом и, особенно, повреждение лодыжки и лица в финале Лиги чемпионов.
Напомним, защитник «горожан» Александр Зинченко полетел на игру вместе с командой.
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