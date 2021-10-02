Еще один защитник? «Манчестер Сити» следит за игроком «Вильярреала»
Гвардиола: «Чувствую, как поднялся уровень Лиги чемпионов. Когда выигрываешь матч на групповом этапе, нужно праздновать»
Тренер считает выход в 1/4 финала – достижением
2 октября 09:10
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что уровень Лиги чемпионов серьезно вырос за последние годы. Слова тренера приводит Diario Sport.
«Результаты Лиги чемпионов меня не удивляют. Я играю в этом турнире 12 лет и чувствую, как поднялся уровень. Каждая игра может быть опасной даже для больших команд.
Раньше, когда я говорил, как сложно выиграть матч, люди, возможно, меня не слушали. Вот почему, когда выходишь в Лигу чемпионов, нужно праздновать. Когда выигрываешь матч на групповом этапе, нужно праздновать. Когда попадаешь в четвертьфинал, нужно отпраздновать и отдавать должное этому достижению».
Команда Гвардиолы на неделе проиграла ПСЖ в группе ЛЧ.
Также тренер заявил, что «Ман Сити» нужен нападающий.
Комментарии 0