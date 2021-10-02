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Гвардиола: «Чувствую, как поднялся уровень Лиги чемпионов. Когда выигрываешь матч на групповом этапе, нужно праздновать»

Тренер считает выход в 1/4 финала – достижением
Футбол Лига чемпионов UEFA
2 октября 09:10
Гвардиола: «Чувствую, как поднялся уровень Лиги чемпионов. Когда выигрываешь матч на групповом этапе, нужно праздновать»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что уровень Лиги чемпионов серьезно вырос за последние годы. Слова тренера приводит Diario Sport.

«Результаты Лиги чемпионов меня не удивляют. Я играю в этом турнире 12 лет и чувствую, как поднялся уровень. Каждая игра может быть опасной даже для больших команд.

Раньше, когда я говорил, как сложно выиграть матч, люди, возможно, меня не слушали. Вот почему, когда выходишь в Лигу чемпионов, нужно праздновать. Когда выигрываешь матч на групповом этапе, нужно праздновать. Когда попадаешь в четвертьфинал, нужно отпраздновать и отдавать должное этому достижению».

Команда Гвардиолы на неделе проиграла ПСЖ в группе ЛЧ.

Также тренер заявил, что «Ман Сити» нужен нападающий.

Андрей Усмонов
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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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