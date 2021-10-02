Гвардиола: «Чувствую, как поднялся уровень Лиги чемпионов. Когда выигрываешь матч на групповом этапе, нужно праздновать»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что уровень Лиги чемпионов серьезно вырос за последние годы. Слова тренера приводит Diario Sport.

Раньше, когда я говорил, как сложно выиграть матч, люди, возможно, меня не слушали. Вот почему, когда выходишь в Лигу чемпионов, нужно праздновать. Когда выигрываешь матч на групповом этапе, нужно праздновать. Когда попадаешь в четвертьфинал, нужно отпраздновать и отдавать должное этому достижению».