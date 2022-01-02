«Манчестер Сити» получит от «Барселоны» первые деньги за Феррана лишь летом
Гвардиола: «Дайте титул АПЛ нам, и мы полетим на Мальдивы»
Испанец высказался о гонке за чемпионство
17:01
Хосеп Гвардиола / фото - Eurosport
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил HITC на вопрос о том, закончена ли гонка за титул АПЛ:
«Отдайте его мне. Давайте титул нам, и мы поедем в отпуск на Мальдивы. Но, как я думаю, этого не произойдет. Нам предстоит разыграть еще 48 или 51 очко, я не помню точно.
Теперь у нас пять или шесть дней на подготовку к Кубку Англии. Затем – пять или шесть дней подготовки к «Челси», учитывая все проблемы, связанные с коронавирусом и травмами, что у нас есть».
«Горожане» опережают «Челси» и «Ливерпуль» на 11 и 12 очков соответственно.
Ранее Гвардиола заявил о необходимости купить нападающего в «Манчестер Сити».
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