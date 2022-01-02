Гвардиола: «Дайте титул АПЛ нам, и мы полетим на Мальдивы»

Хосеп Гвардиола / фото - Eurosport

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил HITC на вопрос о том, закончена ли гонка за титул АПЛ:

Теперь у нас пять или шесть дней на подготовку к Кубку Англии. Затем – пять или шесть дней подготовки к «Челси», учитывая все проблемы, связанные с коронавирусом и травмами, что у нас есть».