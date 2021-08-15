Гвардиола дерзко ответил на критику трансферной политики «Манчестер Сити»

«Горожан» часто называют «денежными мешками»

Хосеп Гвардиола / фото - beIN SPORTS

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу критики к клубу из-за больших трат. Слова специалиста приводит портал Goal.

«Есть ограничения, установленные финансовым фэйр-плей, и если кого-то не устраивают наши траты, можно пойти в суд и поставить вопрос там. Мы в полной мере соблюдаем все правила. Владельцы нашего клуба, разумеется, не хотят терять деньги, но готовы их тратить, так что мы можем совершать сделки».

Этим летом «горожане» уже успели совершить рекордный трансфер. Клуб из Манчестера выкупил у «Астон Виллы» Джека Грилиша за 100 миллионов фунтов стерлингов, что стало наибольшей сумой в истории, выплаченной за английского игрока.

В общей сложности, за последние 10 лет МС потратили на трансферном рынке 1.8 миллиардов долларов, что на 400 миллионов больше, чем потратили ближайшие преследователи – ПСЖ.

Напомним, «Сити» готовит 150-милионный трансфер.