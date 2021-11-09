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Гвардиола: «Если «Барселоне» интересен кто-то из наших игроков, то я уверен, что они смогут его заполучить»

Стерлинг может переехать в Испанию
Футбол
13:49
Гвардиола: «Если «Барселоне» интересен кто-то из наших игроков, то я уверен, что они смогут его заполучить»
Хосеп Гвардиола / Фото: Чемпионат

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к вингеру «горожан» Рахиму Стерлингу. Слова специалиста приводит Mundo Deportivo.

«Честно говоря, я понятия не имею. Но если «Барселоне» интересен кто-то из наших игроков, я уверен, что они смогут его заполучить. «Барса» продолжает оставаться привлекательной, более чем привлекательной»

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Ман Сити» планируют провернуть громкий обмен.

Петр Приходько
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Теги

Хосеп Гвардиола Барселона (футбол)

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