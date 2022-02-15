Гвардиола: «Если не можешь принять критику, стоит искать другое занятие»

Хосеп Гвардиола / Фото - Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями перед противостоянием 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом». Слова специалиста предает пресс-служба UEFA.

Я работаю футбольным тренером, и специфика такова, что если нет результата, то ты тут же получаешь свою порцию критики. Если не можешь этого принять, то стоит искать другое занятие. Но у меня с этим нет проблем. Мы знаем свои стандарты. В команде царит гармония, а главное для меня - биться изо всех сил в каждом матче. Остальное сделают игроки.

В данный момент атмосфера в команде просто невероятная. Здесь много причин, спасибо всем капитанам! Мы работаем вместе шесть сезонов, и все отлично знают друг друга. Принимаем вместе и радости, и неудачи. Бьемся за себя и за всех остальных членов клуба.

У нас невероятная серия. В Лейпциге мы не были должным образом готовы психологически после выхода из группы, но остальная часть кампании Лиги чемпионов прошла хорошо. Я говорю каждый день: мы соревнуемся сами за себя. Мы делали это каждые три дня в течение последних лет, и сделаем это завтра снова.