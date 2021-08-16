Гвардиола снова уступил Санту. Зинченко не помог «Сити» набрать очки с «Тоттенхэмом»
Гвардиола: «Это все еще начало сезона, нам нужно начинать побеждать»
Наставник «Манчестер Сити» – о поражении от «Тоттенхэма» в стартовом туре АПЛ
07:56
Хосеп Гвардиола / Фото - eurosportГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма» (0:1) в 1-м туре нового сезона АПЛ.
Цитирует испанского специалиста Sky Sports.
«Мы начали очень хорошо. У нас были проблемы с некоторыми переходами, и мы были недостаточно хороши. Страдаем от потери мячей. К сожалению, не смогли реализовать свои моменты. Первый день, который мы провели вместе, был два дня назад. Это все еще начало сезона, нам нужно начинать побеждать. У нас осталось еще 37 игр. Впереди долгий сезон. Попробуем исправить кое-что в игре».
В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном», а «горожане» дома примут «Норвич».
Напомним, защитник «Сити» Александр Зинченко матч с лондонцами начал со скамейки запасных. Украинец вышел на замену на 79-й минуте.
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