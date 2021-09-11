Гвардиола: «Феррану надо есть много супа, чтобы его сравнивали с Варди»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал для клубного сайта сравнение вингера «горожан» Феррана Торреса с форвардом «Лестера» Джейми Варди:
«Я не сравнивал Феррана с Варди. Я говорил, что Ферран напоминает мне его своим движением.
Феррану нужно есть много супа на обед, чтобы его сравнивали с Джейми Варди и его достижениями.
Ферран только начинает. Варди творил невероятные вещи, я большой поклонник этого нападающего.
Варди любит открываться за спинами защитников. Обычно нападающие не любят это делать, но Феррану это тоже нравится».
Торрес провел своей первый сезон в АПЛ в футболке горожан, перейдя прошлым летом из «Валенсии». За 36 матчей на счету полузащитника 16 голевых действий.
Варди же выступает в «Лестере» уже 9 лет, проведя за «лис» 356 матчей, в которых забил 149 голов и отдал 62 ассиста.
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