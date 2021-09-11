Гвардиола: «Феррану надо есть много супа, чтобы его сравнивали с Варди»

Вингер только провел свой первый сезон в АПЛ

Ферран Торрес и Хосеп Гвардиола / фото - 90min Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал для клубного сайта сравнение вингера «горожан» Феррана Торреса с форвардом «Лестера» Джейми Варди: «Я не сравнивал Феррана с Варди. Я говорил, что Ферран напоминает мне его своим движением. Феррану нужно есть много супа на обед, чтобы его сравнивали с Джейми Варди и его достижениями. Ферран только начинает. Варди творил невероятные вещи, я большой поклонник этого нападающего. Варди любит открываться за спинами защитников. Обычно нападающие не любят это делать, но Феррану это тоже нравится». Торрес провел своей первый сезон в АПЛ в футболке горожан, перейдя прошлым летом из «Валенсии». За 36 матчей на счету полузащитника 16 голевых действий. Варди же выступает в «Лестере» уже 9 лет, проведя за «лис» 356 матчей, в которых забил 149 голов и отдал 62 ассиста. Напомним, в Англии говорят о не самых радужных для Зинченко перспективах в МС.

Павел Харченко