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Гвардиола: «Фоден может десять раз сделать что-то плохо, но продолжит рисковать»

Тренер «Манчестер Сити» объяснил, почему юному хавбеку удалось заиграть в его команде
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:38
Гвардиола: «Фоден может десять раз сделать что-то плохо, но продолжит рисковать»
Фил Фоден / Фото - Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью пресс-службе UEFA поделился мнением о своем подопечном Филе Фодене.

Фил Фоден из тех игроков, для которых чем больше давления, тем лучше обстановка и тем лучше игра. В 20 лет все иначе, чем в 28, но сейчас у него только один приоритет в жизни: играть в футбол. Остальное его не интересует.

Он моментально забывает об ошибках. Он может сделать что-то очень плохо десять раз, но на 11-й все равно рискнет и добьется своего. Вот почему он может играть в этой команде в таком возрасте.

Также о своем партнере по полузащите на пресс-конференции, посвященной финалу Лиги чемпионов против «Челси», высказался Фернандиньо.

Фил тренируется с нами уже четыре-пять лет. Он сильно вырос в этом сезоне в Лиге чемпионов. Для каждого игрока важно проводить больше игровых минут на поле.

Он спокойно все воспринимает, не зазнается, и это, думаю, одна из причин, почему он вышел на такой уровень. Он стал очень важным игроком для этой команды. Надеюсь, он продолжит в том же духе.

Ему исполняется 21, он становится старше. Его понимание игры изменилось. Он начал понимать, как работает эта команда, когда надо сделать передачу, когда надо протащить мяч. За последние годы он научился очень многому.

Финал Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Фил Фоден Хосеп Гвардиола Фернандиньо

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