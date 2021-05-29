Гвардиола: «Фоден может десять раз сделать что-то плохо, но продолжит рисковать»

Фил Фоден / Фото - Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью пресс-службе UEFA поделился мнением о своем подопечном Филе Фодене.

Он моментально забывает об ошибках. Он может сделать что-то очень плохо десять раз, но на 11-й все равно рискнет и добьется своего. Вот почему он может играть в этой команде в таком возрасте.

Также о своем партнере по полузащите на пресс-конференции, посвященной финалу Лиги чемпионов против «Челси», высказался Фернандиньо.

Он спокойно все воспринимает, не зазнается, и это, думаю, одна из причин, почему он вышел на такой уровень. Он стал очень важным игроком для этой команды. Надеюсь, он продолжит в том же духе.

Ему исполняется 21, он становится старше. Его понимание игры изменилось. Он начал понимать, как работает эта команда, когда надо сделать передачу, когда надо протащить мяч. За последние годы он научился очень многому.