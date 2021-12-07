Гвардиола: «Испания доминировала в клубном футболе десятилетие»

Клубы Примеры раз за разом выигрывали еврокубки в последние годы

Хосеп Гвардиола / фото - Eurosport

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвариола рассказал официальному сайту UEFA о положении сил в европейском футболе накануне заключительных матчей группового этапа ЛЧ:

«Конечно, все ребята, которые выйдут на поле, хотят победить, хотя мы очень уважаем «Лейпциг», так же как «Брюгге» и ПСЖ. Мы хотим прибавлять. Хотим улучшить некоторые вещи – мы точно знаем, какие именно. Чем чаще у нас появляется такая возможность, тем лучше все получается. Это очень большая возможность для нас. Испания доминировала в клубном футболе десятилетие. Здесь мы пока говорим о двух-трех годах. Посмотрим, сможет ли Англия повторить достижения «Барселоны», «Реала», «Атлетико» и «Валенсии». Все четыре английских клуба вышли из группы, и это большой успех для Премьер-лиги».

В период с 2009-го по 2019-й испанские команды 7 раз выигрывали Лигу чемпионов (трижды «Барселона» и четырежды «Реал») и 7 раз Лигу Европы (трижды «Атлетико» и четырежды «Севилья»). В минувшем сезоне победителем ЛЕ также стали испанцы – трофей выиграл «Вильярреал».

Также знаковым моментом стала церемония вручения наград лучшим игрокам мира 2012, где символическая сборная состояла только из футболистов Примеры (по 5 игроков «Реала» и «Барселоны» и один футболист «Атлетико»).

Напомним, Гвардиола поставил Александра Зинченко в пример.