Гвардиола: «Как бы вы себя чувствовали, если бы убивали невинных людей? Думаю, именно так Зинченко себя и чувствует»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб поддерживает защитника Александра Зинченко в связи с вторжением РФ в Украину.

Ситуация в родной стране всегда волнует. Как бы вы себя чувствовали, если бы убивали невинных людей? Думаю, именно так Зинченко себя и чувствует.

Мы поговорили с ним. Заголовки во всех газетах мира. Он обеспокоен. Александр – невероятно сильный парень. На сегодняшней тренировке он был готов сыграть с «Эвертоном».