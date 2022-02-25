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Гвардиола: «Как бы вы себя чувствовали, если бы убивали невинных людей? Думаю, именно так Зинченко себя и чувствует»

Тренер заявил, что «Ман Сити» поддерживает игрока
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:10
Гвардиола: «Как бы вы себя чувствовали, если бы убивали невинных людей? Думаю, именно так Зинченко себя и чувствует»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб поддерживает защитника Александра Зинченко в связи с вторжением РФ в Украину.

«Команда и клуб, безусловно, рядом с ним. Мы поддерживаем его, и это нормально, ведь мы каждый день проводим вместе.

Ситуация в родной стране всегда волнует. Как бы вы себя чувствовали, если бы убивали невинных людей? Думаю, именно так Зинченко себя и чувствует.

Мы поговорили с ним. Заголовки во всех газетах мира. Он обеспокоен. Александр – невероятно сильный парень. На сегодняшней тренировке он был готов сыграть с «Эвертоном».


Ранее Зинченко откровенно высказался о Путине.

Андрей Усмонов
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Александр Зинченко Манчестер Сити

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