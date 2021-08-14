Гвардиола: «Кейн – игрок «Тоттенхэма». Не считаю нужным говорить о нем»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил AS, что в команде есть проблемы с нападающими.

Это сезон мы начнем без нападающих, но на не привыкать. Агуэро весь прошлый год был травмировать, но ему на подмогу приходил Габриэль Жезус. С форвардами или без них, мы всегда должны доминировать на поле. Жезус — игрок невероятного таланта, и он может отыгрывать совершенно разные роли. Он был одной из составляющих нашего успеха в прошлом сезоне».