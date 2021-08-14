Гвардиола: «UEFA и FIFA не дают игрокам отдыхать»
Гвардиола: «Кейн – игрок «Тоттенхэма». Не считаю нужным говорить о нем»
Тренер отметил проблему с нападающими
13:50
Фото: AFP
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил AS, что в команде есть проблемы с нападающими.
«Я уже однажды затрагивал вопрос относительно трансфера Кейна на своей пресс-конференции, и больше этого делать не намерен. Харри – игрок «Тоттенхэма», поэтому говорить о нем я не считаю нужным. Я однажды сделал исключение, но это совершенно не та территория, к которой я имею доступ.
Это сезон мы начнем без нападающих, но на не привыкать. Агуэро весь прошлый год был травмировать, но ему на подмогу приходил Габриэль Жезус. С форвардами или без них, мы всегда должны доминировать на поле. Жезус — игрок невероятного таланта, и он может отыгрывать совершенно разные роли. Он был одной из составляющих нашего успеха в прошлом сезоне».
Сообщалось, что «Ман Сити» готов заплатить 150 миллионов евро за Кейна.
Первый матч в АПЛ «Ман Сити» сыграет как раз «Тоттенхэмом». Матч состоится 15 августа.
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