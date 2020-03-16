Гвардиола: «Хорошее выступление, мы с самого начала контролировали игру»

Хосеп Гвардиола / Фото: Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал BBC победу в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов над «Гладбахом» (2:0).

У нас много умелых игроков вроде Фила Фодена, Бернарду Силвы, которые очень нам помогают. Но в целом все работают на благо команды, и мы рады выходу в четвертьфинал.

Мы пропустили лишь гол в этой ЛЧ – от «Порту». Это впечатляет. Для команды это огромный шаг вперед. Много двигаются все, не только форварды. Важно понимать, что с мячом мы и защищаемся.

Когда его теряем – надо действовать агрессивно. Сейчас все команды, учитывая уровень, способны наказать тебя.

После паузы на матчи сборных у нас будет время подумать. Качество игры все выше с каждым разом, и я надеюсь, что такой подход и сохранится. Я всегда думаю, что тот, кто проходит дальше, делает это заслуженно. Мы постараемся играть хорошо и посмотрим, к чему это приведет.

Сейчас все здоровы, поэтому мы можем позволить себе ротацию 6-7 человек. Надо быть свежими, если хочется бороться за трофеи в разных турнирах. Сезоны очень длинные, а у нас с октября не было ни одной недели без игр в середине».