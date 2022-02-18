Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
Гвардиола: «Конте доказал, что если на него полагаться, его команду ждет успех»
Тренер признался, что учится у итальянца
18 февраля 21:10
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался Sky Sports, что высоко ценит тренерский талант наставника «Тоттенхэма» Антонио Конте.
«Не думаю, что могу сказать что-то по этому поводу. Потому что я многому учусь, наблюдая за его командами. Если клуб будет полагаться на него на 100 процентов, их ждет успех. Он продемонстрировал это в «Ювентусе», «Интере» и «Челси».
Мой первый сезон в «Ман Сити» был сложным с точки зрения результатов. Каждому тренеру нужно время и инвестиции, нужно много-много вещей, чтобы работать долгое время и добиваться успеха, особенно в этой стране.
Когда я наблюдаю за его командами, чувствую, что могу чему-то научиться. Я испытываю невероятное уважение к этому факту».
«Тоттенхэм» проиграл два последних матча АПЛ при Конте.
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