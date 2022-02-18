Гвардиола: «Конте доказал, что если на него полагаться, его команду ждет успех»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался Sky Sports, что высоко ценит тренерский талант наставника «Тоттенхэма» Антонио Конте.

Мой первый сезон в «Ман Сити» был сложным с точки зрения результатов. Каждому тренеру нужно время и инвестиции, нужно много-много вещей, чтобы работать долгое время и добиваться успеха, особенно в этой стране.

Когда я наблюдаю за его командами, чувствую, что могу чему-то научиться. Я испытываю невероятное уважение к этому факту».