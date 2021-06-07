Экс-хавбек «Шахтера» может перебраться в «Барселону»
Гвардиола: «Куман заслужил еще один сезон с «Барселоной»
Тренер «Ман Сити» похвалил каталонцев за продолжение сотрудничества с голландцем
18:27
Фото: AS
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «Барселона» сделала все правильно, оставит у руля команды Рональда Кумана. Слова тренера приводит AS.
«Я друг Кумана. Тренеры становятся слабее, когда не выигрывают, и становятся сильнее, когда побеждают. Я был в трех разных клубах, но ничто не может сравниться с «Барсой» или «Реалом», где последствия намного сильнее, где все труднее... Это был трудный год для всех, и Рональд заслуживает еще одного сезона с «Барселоной». Кроме того, вторые годы всегда лучше.
Каждый президент клуба знает, что тренер - слабая часть всего процесса, мы зависим от результатов. После окончания сезона каждому требовалось несколько дней или недель, чтобы принять лучшее решение. В конце концов, пообщавшись, Лапорта и Куман продолжат работать вместе».
В «Барселоне» подтвердили, что Куман останется тренером команды.
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