«Шахтер» обыграл «Днепр-1» и оторвался от конкурента в таблице УПЛ
Гвардиола купит из «Боруссии» замену экс-хавбеку «Шахтера»
Испанец хочет омолодить центр поля
13 сентября 13:01
Хосеп Гвардиола / фото - Goal
«Манчестер Сити» намерен приобрести замену для бывшего игрока донецкого «Шахтера» Фернандиньо, сообщает Daily Star.
Половину минувшего сезона 36-летний бразилец пропустил из-за травм, и главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет найти ему более молодую альтернативу.
В Манчестере хотят видеть 18-летнего английского хавбека «Боруссии Дортмунд» Джуда Беллингема.
Также за игроком охотятся «Бавария», «Ливерпуль» и «Челси». Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 55 миллионов евро.Напомним, Гвардиола поддержал идею проведениячемпионата мира каждые два года.
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