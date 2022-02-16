Индзаги: «Ливерпуль» – фаворит, но хочу, чтобы футболисты играли с чистой головой»
Гвардиола: «Ливерпуль» – как заноза в заднице»
Тренер рассказал, когда считает главным конкурентом
11:50
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал BBC, когда считает главным конкурентом своей команды в этом сезоне.
«Ливерпуль». Они отстают от нас на 6 очков. В последние сезоны они были нашим самым главным конкурентом.
Они всегда где-то рядом. Как заноза в заднице. В еврокубках они играют великолепно».
Накануне, «Ман Сити» разнес «Спортинг» в Лиге чемпионов (5:0).
В таблице АПЛ «Ливерпуль» отстает от «горожан» на 9 очков.
Комментарии 0