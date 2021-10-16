«Манчестер Сити» лишился полузащитника на три месяца
Гвардиола: «Люди не судят меня по тому, сколько титулов мы выиграли»
Тренер – о завышенных требованиях
16 октября 09:10
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал BBC о завышенных требованиях к нему со стороны болельщиков.
«Люди не судят меня по тому, сколько титулов мы выиграли. Они судят меня по тому, что будет завтра.
Мой председатель звонит и говорит: почему не выиграл? Завтра ты должен победить. Меня не волнует, выиграли ли вы АПЛ в прошлом сезоне. Это прошлое. Плевать».
«Ман Сити» идет 3-м в таблице АПЛ.
В прошлом сезоне команда не смогла выиграть Лигу чемпионов.
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