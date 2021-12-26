Гвардиола заявил, что основной вратарь «Ман Сити» сейчас в лучшей форме, чем когда-либо
Гвардиола: «Люди не умирают от вакцины. Можно умереть, если ее нет»
Наставник «Ман Сити» не против вакцинации
10:55
Хосеп Гвардиола / Фото: Archysport
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал свое мнение о вакцинации от коронавируса. Слова специалиста приводит Daily Mail.
«Я хочу доверять людям, которые говорят: «Это самый безопасный путь, поставьте вакцину». Люди не умирают от вакцины. Можно умереть, если ее нет.
Мы должны попытаться сделать это. В противном случае может возникнуть еще одно препятствие. Это будет повторяться снова и снова».
Ранее у Гвардиолы было подозрение на коронавирус, но положительный тест не подтвердился.
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