Чемпионат Англии. «Челси» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Гвардиола: «Ман Сити» нужен форвард. У нас нет того, что есть у МЮ и «Челси»
Тренер вновь призвал руководство купить игрока
10:49
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал руководство заняться покупкой нападающего. Слова тренера приводит Sky Sports.
«В моей карьере всегда были нападающие высокого уровня. Как и вратари, нападающие — это самая большая задача специалиста. Я в течение многих лет работал с Самуэлем Это’О, Тьерри Анри, Месси, Левандовским, Томасом Мюллером, Серхио Агуэро.
Клубу в ближайшие годы нужен нападающий. Когда это невозможно, это невозможно, мы продолжаем работать с фантастическим составом, который у нас есть.
У нас нет такого оружия, как у «Юнайтед», «Челси» или «Тоттенхэма». У нас нет игрока, способного забить 25 голов, мы должны сделать это как команда».
«Ман Сити» летом мог пригласить Криштиану Роналду, но переход сорвался.
Комментарии 0