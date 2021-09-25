Гвардиола: «Ман Сити» нужен форвард. У нас нет того, что есть у МЮ и «Челси»

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал руководство заняться покупкой нападающего. Слова тренера приводит Sky Sports.

Клубу в ближайшие годы нужен нападающий. Когда это невозможно, это невозможно, мы продолжаем работать с фантастическим составом, который у нас есть.

У нас нет такого оружия, как у «Юнайтед», «Челси» или «Тоттенхэма». У нас нет игрока, способного забить 25 голов, мы должны сделать это как команда».